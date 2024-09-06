متحف كفر الشيخ: ورشة رسم وتلوين للأطفال من ذوي الهمم في يوم العمل الخيري

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم متحف كفر الشيخ ورشة رسم، وتلوين، لمجموعة أطفال من ذوي الهمم، بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للعمل الخيري، تلاها جولة إرشادية داخل المتحف، كما يشهد متحف كفر الشيخ فعاليات التدريب الصيفي لطلاب أقسام الآثار بمتحف كفر الشيخ، يتم خلالها استكمال تدريب الطلاب المشاركين على أساليب العرض المتحفي.

وعبر الأطفال المشاركون من ذوي الاحتياجات الخاصة إعجابهم بسيناريو العرض المتحفي والقطع الأثرية المعروضة، التي تعكس تاريخ محافظة كفر الشيخ عبر مختلف العصور، كما عبّروا عن سعادتهم بالمشاركة في الجولة الإرشادية، والتي تأتي احتفالاً باليوم الدولي للعمل الخيري، والذي يُحتفل به في 5 سبتمبر من كل عام، بهدف توعية وتحفيز الناس والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة المشتركة في جميع أنحاء العالم لمساعدة الآخرين من خلال التطوع والأنشطة الخيرية.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، افتتح متحف كفر الشيخ عام 2020، ضمن المشروعات التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية، ويقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.



تفاعل الأطفال بالرسم بورشة التلويين



فعاليات التدريب الصيفي لطلاب أقسام الآثار بمتحف كفر الشيخ.



ورشة رسم وتلوين للأطفال من ذوي الهمم بمتحف كفر الشيخ