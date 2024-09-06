اليوم السابع
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قطار كل 5 دقايق.. استعدادات خاصة بالمترو لاستقبال جمهور مبارة المنتخب

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 12:45 م
قطار كل 5 دقايق.. استعدادات خاصة بالمترو لاستقبال جمهور مبارة المنتخب استعدادات خاصة بالمترو لاستقبال جمهور مبارة المنتخب
كتب سيد الخلفاوى

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يستعد الخط الثالث للمترو لـ مباراة المنتخب المصري لكرة القدم في مواجهته ضد الرأس الأخضر اليوم في إستاد القاهرة الدولي، حيث أعلن المترو انه تم زيادة ساعات العمل حتى الساعة واحدة صباحاً وسيتم توفير قطار كل 5 دقائق ونصف ابتداءً من الساعة 5 مساءً!

وأضافت الشركة الفرنسية المشغلة لـ الخط الثالث للمترو أن القادم من محطة جامعة القاهرة او محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والتاني هيكون 11 دقيقة.

كما خصص المترو فريق خدمة العملاء في المحطات لاستقبال الجمهور بترتيبات خاصة لتسهيل حركتهم ودخول وخروج الجمهور من المباراة.

 

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المترو

مبارة مصر

استاد القاهرة

الخط الثالث للمترو



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