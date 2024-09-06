اليوم السابع
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قرار جمهوري بترقية عدد من مستشارى هيئة قضايا الدولة.. تعرف على الأسماء

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 06:00 م
قرار جمهوري بترقية عدد من مستشارى هيئة قضايا الدولة.. تعرف على الأسماء هيئة قضايا الدولة
كتب إبراهيم قاسم - أحمد عبد الهادى

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أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 378 لسنة 2024، بشأن ترقية عدد من مستشاري قضايا الدولة إلى الدرجات القضائية المختلفة داخل الهيئة.

وكانت أصدرت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الرزاق شعيب، القرار رقم 5319 لسنة 2024 بشأن حركة التغييرات والترقيات الخاصة بأعضاء الهيئة والذى اعتمده المستشار عدنان فنجري وزير العدل.

بعد الاطلاع على قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 والقوانين المعدلة له، وعلى قرار وزير العدل رقم 4268 لسنة 1994 بإصدار اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة والقرارات المعدلة له وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة.







قضايا الدولة

هيئة قضايا الدولة

قرار جمهورى

قرار رئيس الجمهورية




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