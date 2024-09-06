فصل الكهرباء ساعتين عن مناطق فى حى أول المحلة اليوم

الغربية مصطفى عادل

أعلن حى أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية عن تلقيه إشارة من شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، بفصل التيار الكهربائى، اليوم الجمعة، ساعتين من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة التاسعة، لإجراء أعمال الصيانة الطارئة، فى لوحة توزيع طلعت حرب.

وأوضح الحى أن هناك عددا من المناطق سوف يتم فصل التيار الكهربائى عنها وهى ميدان المحطة منطقة البهلوان، ميدان طلعت حرب، مساكن السادات، شكري القوتلي، منطقة الصهاريج.

وناشد الحى المستشفيات وأصحاب المخابز بتوفير التغذية البديلة خلال فترة الانقطاع.