ضبط مخدرات بقيمة 4.7 ملايين جنيه في كفر الشيخ وقنا

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط عناصر إجرامية بكفر الشيخ وقنا وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة .. تقدر قيمتها المالية قرابة 5 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق مديريتى أمن كفر الشيخ وقنا .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، حيث تم ضبط (3 عناصر إجرامية – "لأحدهم معلومات جنائية" ) بدائرة مركزى شرطة "البرلس - سيدى سالم" وبحوزتهم (49,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وضبط (عنصر إجرامى – "له معلومات جنائية" ) بدائرة قسم شرطة قنا وبحوزته ( 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الآيس "الشابو" – فرد محلى وعدد من الطلقات) ، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمخدر المضبوط بقصد الإتجار ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (4,710 مليون جنيه).