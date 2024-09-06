اليوم السابع
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ضبط عنصر إجرامي بحوزته أقراص مخدرة بقيمة 5 ملايين جنيه

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 12:05 م
ضبط عنصر إجرامي بحوزته أقراص مخدرة بقيمة 5 ملايين جنيه المتهم
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بمطروح وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة تقدر قيمتها بحوالى 5 ملايين جنيه، حيث  أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة  بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد العناصر الإجرامية – " له معلومات جنائية") بالإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة السلوم بمديرية أمن مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات برئاسة اللواء حاتم الحداد مدير أمن مطروح تم ضبطه وبحوزته (47 ألف قرص مخدر لعقار "التامول")..وبمواجهته أقر بحيازته للأقراص المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى  (5 ملايين جنيه).







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