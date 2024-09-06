ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه

كتب محمود عبد الراضي -أحمد حسني

نجحت الداخلية في ضبط عنصرين إجراميين بدمياط بحوزتهما أقراص ومواد مخدرة، قيمتها المالية أكثر من 6 مليون جنيه، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها عى عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة رأس البر بدمياط مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجرات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (61,440 قرص مخدر لعقار "ترامادول"- كيلو جرام لمخدر الهيروين - كمية من المشغولات الذهبية - 4 ساعات يدوية).

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار. تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (6,3 مليون جنيه).