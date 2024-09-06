ضبط زوجين بتهمة تصنيع الأقراص المخدرة في كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف- كريم صبحى

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على زوجين في كرداسة، بتهمة تصنيع الأقراص المخدرة، وضبط بحوزتهما كمية من الأقراص، والأدوات المستخدمة في التصنيع، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة التحقيق.

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط عاطل وزوجته في تصنيع المواد المخدرة في كرداسة، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما، وتبين تصنيعهما الأقراص المخدرة، وضبط بحوزتهما كمية منها، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في التصنيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

