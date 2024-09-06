اليوم السابع
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ضبط زوجين بتهمة تصنيع الأقراص المخدرة في كرداسة

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 08:46 م
ضبط زوجين بتهمة تصنيع الأقراص المخدرة في كرداسة حبس،ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف- كريم صبحى

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على زوجين في كرداسة، بتهمة تصنيع الأقراص المخدرة، وضبط بحوزتهما كمية من الأقراص، والأدوات المستخدمة في التصنيع، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة التحقيق.

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط عاطل وزوجته في تصنيع المواد المخدرة في كرداسة، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما، وتبين تصنيعهما الأقراص المخدرة، وضبط بحوزتهما كمية منها، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في التصنيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
 







تصنيع المخدرات

تصنيع الأقراص المخدرة

كرداسة

امن الجيزة




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