اليوم السابع
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الجمعة، 06 سبتمبر 2024 01:10 م
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ضبط تاجر عملة غسل 10 ملايين جنيه في الشركات

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 12:00 م
ضبط تاجر عملة غسل 10 ملايين جنيه في الشركات غسيل أموال-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية، حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات - شراء السيارات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 10 ملايين جنيه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 







غسيل الاموال

الاموال العامه

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث




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