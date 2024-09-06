اليوم السابع
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الجمعة، 06 سبتمبر 2024 07:42 م
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ضبط المتهم بقتل زوجته لخلافات أسرية في بولاق الدكرور

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 06:45 م
ضبط المتهم بقتل زوجته لخلافات أسرية في بولاق الدكرور حبس أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل زوجته في بولاق الدكرور، نتيجة خلافات أسرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض في بولاق الدكرور.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، نتيجة خلافات أسرية، وبضبط المتهم تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
 







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