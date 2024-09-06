اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 سبتمبر 2024 01:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط المتهم بالنصب على الشباب بزعم توفير فرص عمل بالخارج

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 12:10 م
ضبط المتهم بالنصب على الشباب بزعم توفير فرص عمل بالخارج المتهم
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية في ضبط صاحب شركة بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج، حيث أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام (أحد الأشخاص) بإدارة (شركة "بدون ترخيص" - كائنة بمحافظة القاهرة) للنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد والتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة للقانون، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على (عدد من جوازات السفر "خاصة بالمواطنين" - عدد من العقود وطلبات التوظيف لراغبى العمل بالخارج- أكلاشيه بإسم الشركة - مجموعة من الإعلانات -3 هواتف محمولة - مبلغ مالى "من متحصلات النشاط الإجرامى").

 

 







نصب

احتيال

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة