ضبط المتهمين بخطف موظف بسبب خلافات مالية في مدينة 6 أكتوبر

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهمين بخطف موظف، وإجباره على توقيع عقود بيع، بمدينة 6 أكتوبر، بسبب خلافات مالية، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض موظف للخطف وإجباره على توقيع عقود بيع بمدينة 6 أكتوبر.
بإجراء التحريات تبين أن 4 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات مالية، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
ضبط المتهمين بخطف موظف بسبب خلافات مالية في مدينة 6 أكتوبرالجمعة، 06 سبتمبر 2024 08:12 م
كتب بهجت أبو ضيف- كريم صبحى
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهمين بخطف موظف، وإجباره على توقيع عقود بيع، بمدينة 6 أكتوبر، بسبب خلافات مالية، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهمين بخطف موظف، وإجباره على توقيع عقود بيع، بمدينة 6 أكتوبر، بسبب خلافات مالية، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
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