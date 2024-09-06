ضبط المتهمين بخطف موظف بسبب خلافات مالية في مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف- كريم صبحى

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهمين بخطف موظف، وإجباره على توقيع عقود بيع، بمدينة 6 أكتوبر، بسبب خلافات مالية، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض موظف للخطف وإجباره على توقيع عقود بيع بمدينة 6 أكتوبر.

بإجراء التحريات تبين أن 4 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات مالية، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

