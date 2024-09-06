اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 سبتمبر 2024 09:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط المتهمين بخطف موظف بسبب خلافات مالية في مدينة 6 أكتوبر

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 08:12 م
ضبط المتهمين بخطف موظف بسبب خلافات مالية في مدينة 6 أكتوبر
كتب بهجت أبو ضيف- كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهمين بخطف موظف،  وإجباره على توقيع عقود بيع، بمدينة 6 أكتوبر، بسبب خلافات مالية، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض موظف للخطف وإجباره على توقيع عقود بيع بمدينة 6 أكتوبر.
بإجراء التحريات تبين أن 4 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات مالية، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 







خطف موظف

مدينة أكتوبر

امن الجيزة

اخبار الحوادث




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة