اليوم السابع
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صلاحية تذكرة المترو ساعتين والغرامة 100 جنيه.. تفاصيل

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 06:59 م
صلاحية تذكرة المترو ساعتين والغرامة 100 جنيه.. تفاصيل مترو الانفاق - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أكد أحمد عبد الهادى بكير، المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن صلاحية تذكرة المترو ساعتين وهذا أمر وفقا لقانون تسيير المترو حتى لا تزدحم المحطات بالركاب.

وأضاف بكير، أن الراكب فى حال وجود القطار مزدحما ينتظر القطار التالى، أو الذى يليه، ولا يمكن السماح للركاب بالانتظار طوال الوقت بالمحطات دون ركوب القطارات حتى لا يتسبب ذلك فى تكدث الركاب داخل المحطات.

وأشار إلى أن غرامة انتهاء صلاحية تذكرة المترو 100 جنيه، وهذا الأمر مطبق منذ فترة كبيرة جدا وله دور كبير فى منع الانتظار أكثر من اللازم بالمحطات، مما له الأثر على تسيير حركة الركاب بشبكة مترو الأنفاق.







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