صحة الأقصر توفر الفحص المجانى بالفرق الثابتة والمتحركة فى القرى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

حصل الآلاف من الأطفال والأهالى والعاملين بالمدن والقرى بمحافظة الأقصر على دعم كبير عبر قوافل طبية ثابتة ومتحركة فى كل أرجاء المحافظة، عبر فعاليات حملة 100 يوم صحة والتى انطلقت من قلب ساحة سيدى أبو الحجاج الأقصرى بوسط مدينة الأقصر أمام معبد الأقصر، بقيادة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة والسكان.

ويتم تقديم دعم كبير للمواطنين ضمن فعاليات مبادرة 100 يوم صحة، عبر انتظام العمل بالعيادات المتنقلة فى القرى والنجوع المختلفة بمدن المحافظة، حيث يتم إجراء فحوصات طبية مجانية ودورات وندوات توعوية للسيدات والرجال، ضمن حرص الدولة المصرية على الارتقاء والنهوض بالمبادرات والخدمات الصحية المقدمة من خلال وحدات الرعاية الأولية والعيادات المتنقلة وعيادات صحة المرأة والفرق الطبية المتنقلة في جميع محافظات الجمهورية.

وفى هذا الصدد كشف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالأقصر، عن استمرار العمل في مبادرة 100 يوم صحة في الإدارات الصحية المختلفة، موضحاً أنه يتم في مبادرة 100 يوم صحة توفير خدمات مختلفة وتناسب كل الأعمار ويتم الكشف والعلاج مجاناً، حيث تستمر الفرق الطبية المختلفة بالأقصر في تقديم الخدمات الطيبة المختلفه لجميع المواطنين، تحت إشراف الدكتور عبدالله محمد مدير إدارة الأقصر الصحية، وتعمل الفرق الطبية المختلفة في إدارة الأقصر حيث تواجدت الفرقة المتحركة من الجمعية الخيرية بالكرنك، والفرقة المتحركة بنجع غنيم.

وأوضح الدكتور محمد يوسف، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه يتم خلال حملة 100 يوم صحة، تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وخدمات دعم صحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والكشف عن سوء التغذية الأنيميا بين الأطفال والعديد من الخدمات الطبية الأخرى.



فحص إحدي السيدات خلال مبادرة 100 يوم صحة