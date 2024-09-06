اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 سبتمبر 2024 12:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

شهيدان و3 مصابين بقصف الاحتلال منزلا فى تل الهوى جنوبى غرب مدينة غزة

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 10:49 ص
شهيدان و3 مصابين بقصف الاحتلال منزلا فى تل الهوى جنوبى غرب مدينة غزة الاحتلال الاسرائيلي
كتب ـ محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت وسائل إعلام فلسطينية في خبر عاجل، منذ قليل، بسقوط شهيدين و3 مصابين بقصف الاحتلال منزلا في تل الهوى جنوبي غرب مدينة غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







غزة

الحرب على غزة

الاحتلال الإسرائيلي

قصف غزة

القاهرة الإخبارية

شهداء غزة

إسرائيل




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة