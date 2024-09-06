رئيسة وزراء إيطاليا: لم يعد من الممكن تأجيل التوصل لاتفاق شامل بغزة

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أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونى أنه لم يعد من الممكن تأجيل التوصل إلى اتفاق شامل فى غزة، على أساس الوساطة التى تقوم بها مصر، والولايات المتحدة وقطر، والتى تنص على وقف إطلاق النار فى غزة وإطلاق سراح "السجناء والرهائن".



وقالت رئيسة وزراء إيطاليا - خلال كلمتها فى المؤتمر الـ22 لرؤساء مجالس النواب فى البلدان الأعضاء فى مجموعة السبع، اليوم /الجمعة/، المقام فى مدينة فيرونا الإيطالية - إنه لم يعد من الممكن تأجيل التغيير الحاسم فى وتيرة المساعدة الإنسانية المقدمة إلى السكان المدنيين فى غزة .



وأشارت إلى أن مجموعة السبع - وفى مقدمتها إيطاليا - كانت دائما فى الطليعة لتجنب المزيد من التصعيد فى المنطقة، بدءا من الوضع فى لبنان الذى وصفته بالمقلق للغاية، مؤكدة أن هناك حاجة إلى حل سياسى دائم للأزمة أكثر من أى وقت مضى؛ وهو الأمر الذى يعطى زخما جديدا لاحتمال حل الدولتين .



ولفتت إلى ضرورة تذكر أن كل أزمة تخفى دائما فرصة أيضا، والأمر متروك لحكمة السياسة لاغتنام تلك الفرص، مشيرة إلى أن إحدى الفرص المتاحة هى الاستفادة من أن نكون قادرين على بناء نموذج جديد لنهج العلاقات الدولية وعرض قيم منفتحة على الخارج تستهدف تهيئة الظروف للتنمية المشتركة مع الشركاء العالميين .