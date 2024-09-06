ختام مهرجان ليالي مراكز الشباب ببورسعيد بمشاركة 3000 متسابق.. صور

بورسعيد - محمد عزام

اختتم، اليوم الجمعة، مهرجان ليالى مراكز الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، حيث جاءت الانطلاقة من محافظة بورسعيد.

قامت الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بقيادة الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية وفريق عمله، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد بقيادة محمد عبد العزيز مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، بتنفيذ مهرجان ليالى لمراكز شباب محافظة بورسعيد على مدار اليوم أنشطة متواصلة ترفيهية ورياضية وفنية وثقافية واجتماعية بمشاركة اكثر من 3000 متسابق وذلك ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة 100 يوم.

تجدر الإشارة إلى اهتمام مصر فى السنوات الأخيرة بتدشين المبادرات المعنية بنشأة الطفل صحيا وفكريا وعلميا، حيث جاءت آخر هذه المبادرات بعنوان "بداية" بهدف خلق جيل جديد مشبع بالهوية المصرية، مع الاهتمام بنشأة الطفل منذ الولادة حيث تستهدف المبادرة تعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى، من خلال برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية.

تشمل المبادرة، عدداً كبيراً من المبادرات فى مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل، واستفادة جميع المواطنين من مختلف الأعمار من موارد الدولة بعدالة وفاعلية، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصرى، فيما تتبنى وزارة الشباب والرياضة وضع برنامج تنشئة بدنية سليمة للأطفال لبناء جيل رياضى معافى بدنيا وصحيا.

ومن هذا المنطلق نفذت الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات مهرجان ليالى بمراكز الشباب تضمن أنشطة رياضية وترفيهية واجتماعية على مدار يوم كامل، إضافة حفل ختام وتوزيع جوائز، يأتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب، واللواء محب حبشى محافظ بورسعيد وبحضور الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات ومحمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد ولفيف من القيادات بمحافظة بورسعيد.



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بعض العروض



تكريم الشباب



جانب من التكريم



عروض رياضية



مدير الشباب والرياضة ببورسعيد