حياة كريمة ببنى سويف.. الكشف وتوفير العلاج لــ1400 مواطن فى قافلة بالفشن

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ،سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة"

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعدته "د.سماح جاد وكيل وزارة الصحة"بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة طبية"على مدار "الأربعاء والخميس الماضيين"بقرية الجمهود مركز الفشن، مكونة من9 عيادات في 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد، عظام) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1473 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 245 ،معمل طفيليات40 ،أشعة عادية 6،استصدار 4 قرارات نفقة دولة، تحويل حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج ،موجات فوق صوتية 57حالة

كما شملت القافلة ندوات تثقيف صحي لعدد 160 مواطنا ، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد ،متابعة الحمل،تنظيم الأسرة،سرطان الثدى،سلامة الغذاء،سوء استخدام الأدوية،الرضاعة الطبيعيةوالتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة) ،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 247 ومجموع الخدمات التى قدمت للمواطنين القافلة 3700 خدمة

جدير بالذكر أن تلك القوافل_التي تحظى بدعم نوعي من الوزارة_يتم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري منسـق القوافل العلاجية بالمديرية والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي، الأستاذ طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل