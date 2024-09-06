حبس المتهم بغسل الأموال فى تجارة النقد الأجنبى

كتب كريم صبحى

قررت جهات التحقيق، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى وغسل تلك الأموال فى مشاريع بيع وحدات سكنية وسيارات.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية، حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات - شراء السيارات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 10 ملايين جنيه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.