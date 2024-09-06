حبس المتهم بالنصب على الشباب بزعم توفير فرص عمل بالخارج

كتب أحمد حسنى

أمرت جهات التحقيق، بحبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونجحت الداخلية في ضبط صاحب شركة بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج، حيث أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام (أحد الأشخاص) بإدارة (شركة "بدون ترخيص" - كائنة بمحافظة القاهرة) للنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد والتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة للقانون، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على (عدد من جوازات السفر "خاصة بالمواطنين" - عدد من العقود وطلبات التوظيف لراغبى العمل بالخارج- أكلاشيه بإسم الشركة - مجموعة من الإعلانات -3 هواتف محمولة - مبلغ مالى "من متحصلات النشاط الإجرامى").