تكريم حفظة القرآن والاحتفال بالمولد النبوي الشريف بقرية الحرجة في بني سويف

بنى سويف هانى فتحى

شهدت قرية الحرجة بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، تنظيم أمسية دينية بمسجد الرحمن للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والتي تضمنت تكريم عدد كبير من أطفال القرية حفظة القرآن الكريم.

نظم الاحتفالية الحاج رجب حافظ عضو هيئة مكتب أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، بحضور كبير من أهالي قرية الحرجة وعدد من الأئمة والمشايخ بالأوقاف ومنطقة الوعظ الأزهرية.

وشهدت الإحتفالية تكريم أكثر من 100 من حفظة القرآن الكريم من أبناء القرية، بالإضافة إلى تلاوة القرآن الكريم لفضيلة الشيخ فراج أحمد فراج، ثم محاضرة دينية القاها الدكتور سعيد محمد قرني الأستاذ بجامعة الأزهر .

تضمنت الأمسية الدينية كلمة لفضيلة الشيخ هيثم حمدي الواعظ بمنطقة بالازهرية في بني سويف، ثم ابتهالات دينية والإنشاد لفضيلة الشيخ خالد رجب



احتفالية بالمولد النبوى الشريف بقرية الحرجة



أهالى قرية الحرجة ببنى سويف



توزيع هدايا على حفظة القرآن الكريم



ندوة دينية داخل المسجد



