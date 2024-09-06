اليوم السابع
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تعرف على رحلات الطيران الأسبوعية المقرر وصولها لمطار مرسى علم الدولى بداية من غد

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 12:56 م
تعرف على رحلات الطيران الأسبوعية المقرر وصولها لمطار مرسى علم الدولى بداية من غد مطار مرسي علم الدولي
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، خلال الأسبوع المقبل بداية من غدا السبت 152 رحلة طيران دولية تصل من السبت حتى الجمعة المقبلة، يتم تسهيل الاجراءات للوافدين من الدول المختلفة ونقلهم للفنادق المختلفة للاستمتاع باجازاتهم المختلفة .

وتصل الرحلات الأسبوعية المقرر وصولها بمطار مرسى علم بداية من غدا السبت من 14 دولة حول العالم، حيث تقوم السلطات المختصة بتقديم الاجراءات الامنية والوقائية فور وصولهم إلى أرض المهبط حتى وصولهم لمقر إقامتهم .

وتشهد مدينة مرسى علم خلال الأيام الحالية ارتفاع فى معدلات الاشغالات المختلفة، خاصة من الدول الاوربية منها المانيا وايطاليا، وبلجيكا، والتشيك وبولندا، والنمسا، وسويسرا، والمجر، وغيرها من الجنسيات المختلفة .

 







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