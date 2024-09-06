اليوم السابع
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تحرير 31 محضرا تموينيا وغلق مخبز بلدى لوجود مخالفات نقص وزن بالمنوفية

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 10:44 ص
تحرير 31 محضرا تموينيا وغلق مخبز بلدى لوجود مخالفات نقص وزن بالمنوفية حملة على المخابز - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، أنه في إطار المتابعة الدورية لانتظام منظومة العمل بالمخابز والتأكد من وزن وجودة إنتاج رغيف الخبز وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية وضبط الأسعار حفاظاً على حقوق المواطنين.

شنت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا وبالتنسيق مع إدارة التموين وحماية المستهلك  حملة مكبرة للمرور علي المخابز البلدية، وأسفرت عن تحرير 31 محضرا تموينيا لوجود نقص وزن ومبيعات وهمية وعدم مطابقة مواصفات وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وغلق مخبز للتلاعب في وزن الرغيف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 







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