تحرير 31 محضرا تموينيا وغلق مخبز بلدى لوجود مخالفات نقص وزن بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، أنه في إطار المتابعة الدورية لانتظام منظومة العمل بالمخابز والتأكد من وزن وجودة إنتاج رغيف الخبز وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية وضبط الأسعار حفاظاً على حقوق المواطنين.

شنت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا وبالتنسيق مع إدارة التموين وحماية المستهلك حملة مكبرة للمرور علي المخابز البلدية، وأسفرت عن تحرير 31 محضرا تموينيا لوجود نقص وزن ومبيعات وهمية وعدم مطابقة مواصفات وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وغلق مخبز للتلاعب في وزن الرغيف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.