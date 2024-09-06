بلينكن يستنكر مقتل أمريكية برصاص الاحتلال الإسرائيلى بالضفة الغربية

محمد جمال

استنكر وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن حادث مقتل أمريكية برصاص الاحتلال الإسرائيلى بالضفة الغربية، مؤكدا أن واشنطن ستتخذ إجراءات بسبب هذا الحادث.

وقال البيت الأبيض:"نشعر بانزعاج شديد إزاء الوفاة المأساوية لمواطنة أمريكية بالضفة الغربية، وتواصلنا مع إسرائيل لطلب مزيد من المعلومات والتحقيق في مقتل المواطنة الأمريكية ".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إنها على علم بمقتل المواطنة الأمريكية بالضفة الغربية برصاص الاحتلال، مشيرة إلى أنها بصدد جمع مزيد من المعلومات عن ملابسات ذلك، مضيفة أنها تتابع بقلق بالغ هذا الحادث.

وأكد السفير الأمريكى فى إسرائيل أنه يعمل على جمع مزيد من المعلومات بشأن ظروف وفاة المواطنة الأمريكية فى الضفة.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الجمعة، مقتل متضامنة أمريكية بعد إصابتها فى الرأس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى فى محيط جبل صبيح جنوب نابلس.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية فى وقت سابق، بإصابة المتضامنة برصاص القوات الإسرائيلية فى الرأس، ووصفت حالتها بالخطيرة، خلال قمع الاحتلال لمسيرة بلدة بيتا الأسبوعية المناهضة للاستيطان، كما أصيب شاب، 18 عاما، بشظايا الرصاص الحى فى الفخذ.

وقالت المصادر إن القوات الإسرائيلية قمعت مسيرة بيتا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحى وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين، ما أدى إلى إصابة المتضامنة.

وأشارت المصادر إلى أن المتضامنة تحمل الجنسية الأمريكية، وتتطوع ضمن حملة "فزعة" لدعم وحماية المزارعين الفلسطينيين من انتهاكات الاحتلال والمستعمرين.

وكانت القوات الإسرائيلية انسحبت اليوم الجمعة، من مدينة جنين ومخيمها وطولكرم بعد عمليات عسكرية استمرت قرابة 10 أيام، قتل فيها أكثر من 20 فلسطينيا، فيما أكد الجيش الإسرائيلى أنه عملياته متواصلة فى الضفة.