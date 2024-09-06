انتهاء مراجعة أوراق إجابات امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية

كتب لؤى على

انتهت أعمال المراجعة والرصد لأوراق إجابات امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية 2023-2024، حيث من المنتظر اعتماد نتيجة الدور الثانى من الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، مطلع الأسبوع القادم.

واختتم طلاب الثانوية الأزهرية ، يوم الخميس قبل الماضى، امتحانات الدور الثانى ، حيث أدى طلاب القسم العلمى الامتحان بمادة الفيزياء، كما أدى طلاب القسم الأدبى الامتحان فى مادة التاريخ.

وبلغ عدد المتقدمين ‏‏لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية (128408) طالبًا وطالبة، ‏حضر منهم (110402) طالبًا ‏‏وطالبة، ‏نجح منهم (55751) طالبًا وطالبة، ‏و(29201) طالبًا ‏وطالبة لهم دور ثانٍ، ورسب ( 25,450). وبلغت نسبة النجاح في الدور الأول 50.5%، القسم الأدبي 42.6%، العلمى 60.87%.