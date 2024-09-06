الوحدات المحلية بالإسماعيلية تواصل أعمالها برفع 13631 طن مخلفات خلال أسبوع

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية لكافة الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في قطاع النظافة العامة بالشوارع والميادين أولًا بأول؛ ومنع تراكمات القمامة للحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة وتوفير الراحة للمواطنين، وصيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها بحوالي 16361طن خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 5 سبتمبر الجاري، ففي مركز ومدينة الإسماعيلية تم رفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي بلغت حمولاتها 1390 طن من عموم المدينة والقرى التابعة.

وفي حيّ أول الإسماعيلية قامت الوحدة المحلية للحي برفع حوالي 599 طن قمامة خلال الأسبوع الماضى، كما قامت الوحدة المحلية لحي ثانِ الإسماعيلية برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بلغت حمولاتها 950 طن.

وفي حي ثالث الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية للحي برفع 790 طن قمامة ومخلفات خلال الأسبوع، وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع إجمالي 1050 طن قمامة تقريبًا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضي.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية للمركز والمدينة برفع حمولات قدرها 670 طن خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها.

أيضًا قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت 980 طن من المدينة وتوابعها.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع القمامة والمخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضي إلى 965 طن قمامة من المدينة والقرى وتوابعها.

كذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير برفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي بحمولات وصلت إلى 507 طن من المدينة والقرى وتوابعها.

وفي مركز ومدينة التل الكبير تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت 5730طن من المدينة وتوابعها.



وفي قطاع الإنارة العامة، قامت الوحدات المحلية بمواصلة أعمالها في رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة العامة.

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، بصيانة40 كشاف إنارة، وتركيب 8 كشافات ليد، وذلك بقرية نفيشة، وعمل صيانة لخلية بقرية أبوسلطان ومداخل القرية، طريق الترعة، وقرية الحجاز بالشوارع الرئيسية للقرية.

أيضًا قامت الوحدة المحلية لحي أول بصيانة وإنارة كشافات الإنارة بشارع (رمسيس، عرابي، طارق بن زياد، الحرية، عمر بن الخطاب)، وطريق البهتيني الجديد، ميدان مصطفى كامل، كما تم عمل صيانة لأعمدة الإنارة بشارع الحرية وحتى السلم الأزرق.

كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثان بتركيب 20 كشاف وصيانة 25 كشاف بشارع (المنوفية، جراج عبدلكو وأبوسعدة، المنيرة، المنصورة، سوق الجمعة، أبوبكر، مريوط، ميدان هدى شعراوي، حي السلام، الشهداء، وعرايشية مصر).

بالإضافة لتركيب 2 لوحة إنارة بشارع سيناء المتفرع من طنطا، وشارع أبوماهر المتفرع من طريق بورسعيد.

بينما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية، بإنارة الإعلام مدخل التعارف، المنطقة الثامنة حرفي، منطقة الطرق والكباري، الشارع خلف رضا حلمي، حديقة عبدون، ومحيط نادي الدواجن.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد بصيانة 30 كشاف ليد صوديوم، وتم تغير ٥ لمبات ليد صوديوم بنطاق المدينة، ومداخل القرية، طريق الترعة، منطقة الدريسة، العقادة طريق الترعة، قرية فنارة، بالإضافة لعمل صيانة لخلية بقرية أبوسلطان.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، تم صيانة 38 كشاف إنارة عامة، وتركيب 15 كشاف ليد، بنطاق المدينة القديمة والجديدة، قرية أ/ب، قرية التقدم، طريق ترعة الهدى، بالإضافة لرفع أسلاك الكهرباء المتجهة إلى قسم شرطة السلام وتبديل الأسلاك بكابل قطر 70×25 متر، وتركيب مشتملات لعدد 25 عمود بواسطة شركة الكهرباء بالتنسيق مع الوحدة المحلية.

أيضًا قامت أطقم العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، بصيانة 23 عمود إنارة، وتركيب 15 لمبة ليد، بمنطقة الإرسال، شارع المعاهدة، قرية البياضية، منطقه الشهيد، عزبة أبوذكري، عزبة المساعيد القديمة، وطريق الأمريكاني.

وفي مركز ومدينة القصاصين، تم صيانة 229 كشاف إنارة، وتركبب 28 لمبة ليد، بمنطقة الدريسة، منطقة المحطة، قرية المحسمة القديمة، قرية 30 يونيه، قرية الشروق، وقرية الوادي الأخضر.

أما مركز ومدينة أبوصوير، فتم صيانة 65 كشاف إنارة، وتركيب 18 لمبة موفرة، 15كشاف ليد جديد، بمدخل المدينة وبعض توابع المدينة، قرية أبوصوير البلد، الواصفية، السبع آبار الغربية..

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير خلال الأسبوع الماضي، بصيانة وتركيب 541عمود إنارة، وذلك بنطاق المدينة، قرية القصاصين القديمة، منطقة السلام، قطاع الحمادة، الجزيرة الخضراء، قرية الملاك، الظاهرية، وأبوعاشور، بالإضافة للقيام بتنظيف المناولات والأسلاك لإعادة تشغيلها.