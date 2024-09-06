النزول بسن القبول للأول الابتدائي بالمدرسة الرسمية الدولية بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي بالمدرسة الرسمية الدولية (IPS)، للراغبين من طلاب المدارس المصرية اليابانية و اللغات الرسمية واللغات المتميزة من مواليد 2 أكتوبر وحتى 15 ديسمبر 2018 .

جدير بالذكر أن إنشاء المدرسة جاء انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية بدعم التنمية الشاملة بالمحافظة، وتوفير خدمات تعليمية متميزة لأبنائها، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة طلاب وأبناء الجمهورية.

وكان محافظ الوادي الجديد، وافق على النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2024 /2025، وذلك حتى مواليد 15 ديسمبر 2018؛ استجابةً لمطالب العديد من أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بالصف الأول الابتدائي.

وأوضح المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أنه تقرر النزول بالسن بجميع الإدارات التعليمية حسب الأماكن الشاغرة، على أن يبدأ تقديم المستندات بالمدارس المذكورة ولا يتم تحويل التلميذ منها إلا بعد مرور عام دراسي كامل .



