الكشف على 693 مواطنا بقافلة طبية للرمد بمركز طب أسرة المستقبل فى الإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

نظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية ووزارة التضامن الإجتماعي واللجنة الطبية العليا والاستغاثات التابعة لمجلس الوزراء، أمس الخميس، القافلة الطبية للرمد في مركز طب أسرة المستقبل، للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بضرورة الاهتمام بصحة المواطن الإسماعيلي خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

وقامت القافلة الطبية بالكشف على 693 مواطنًا، هذا إلى جانب صرف العلاج لهم، كما تم عمل تحويلات للحالات التي تحتاج لتدخل جراحي لـ 90 حالة، فضلًا عن تقديم عدد من النظارات لـ 310حالة.

وتهدف هذه القافلة إلى تقديم خدمات طبية مجانية لحوالي 5000 مواطن من خلال عيادة تخصصية للرمد، بالإضافة إلى صرف الأدوية اللازمة وتقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لتعزيز الوعي الصحي لدى مواطنين، وذلك تحت إشراف نخبة من الطواقم الطبية المدربة.

تأتي هذه القافلة في إطار التنسيق المشترك بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ووزارة التضامن الاجتماعي واللجنة الطبية العليا والاستغاثات التابعة لمجلس الوزراء، بهدف تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز الصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يذكر أن القافلة الطبية استمرت في تقديم الخدمات الطبية المجانية من خلال 8 عيادات تخصصية "الرمد، العظام، الباطنة، الأطفال، الجلدية ، الأنف والأذن والحنجرة"، وذلك على مدار أربعة أيام متتالية، يومي الإثنين والثلاثاء في مركز طب أسرة التل الكبير (مركز طبي الشهيد الدكتور محمد إسماعيل) ويومي الأربعاء والخميس في مركز طب أسرة المستقبل.

