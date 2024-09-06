السيطرة على حريق سيارة نقل بمقطورة فى سوهاج دون إصابات

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج، برئاسة العميد مدير الإدارة، من السيطرة على حريق نشب في سيارة نقل بمقطورة على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز أخميم حيث اندلع الحريق أثناء سير السيارة، التي يقودها المدعو علي ف. ع. ف، 36 سنة، سائق مقيم بمحافظة المنوفية، والمحملة بشحنة من مكتب شحن بالقاهرة في طريقها إلى فرع المكتب في أسوان.

كان اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بنشوبحريق بسيارة وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية ولا توجد إصابات بشرية.

وعقب الانتقال والفحص تبين من خال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، وعقب سؤال قائد السيارة أنه فوجئ باندلاع أدخنة واشتعال النيران في المقطورة، ما دفعه للتوقف فورًا على جانب الطريق.



تم الدفع بثلاث سيارات إطفاء من الحماية المدنية، حيث تمكنت الفرق من السيطرة على الحريق وإخماده بنجاح، وولم يسفر الحادث عن أي إصابات، فيما تسببت النيران في احتراق بعض حمولة المقطورة. وقد أضاف السائق أن سبب الحريق يُرجح أن يكون ماسًا كهربائيًا في توصيلات السيارة والمقطورة، مؤكدًا أنه لا يتهم أحدًا بالتسبب في الحريق، ونفى وجود أي شبهة جنائية.



تم تحرير محضرا بالواقعة وجارٍ استكمال التحقيقات الخاصة بالوقعة بعد رفع أثار الحادث من الطريق، وإعادة حركة السير عقب توقفه جزئيا.

