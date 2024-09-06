السردين يغزو أسواق بورسعيد وانتعاشة بسوق الأسماك فى بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

"ده قنالنا وبحرنا.. ودا خيرنا وعزنا.. واللى حفروه قبلنا.. أجدادنا وأهلنا" بهذه الكلمات تغنى البورسعيدية على أنغام السمسمية للبحر والقناة المليئة بالخيرات ومختلف أنواع الأسماك والبحريات، وعلى هذه الخيرات عاش أهالى محافظة بورسعيد واعتادوا تناول الأسماك لأكثر من 3 مرات فى الأسبوع.

أما رواد محافظة بورسعيد وزوارها من المحافظات الأخرى فأول ما يحرصون على زيارته هو سوق الأسماك الجديد ومطاعم المأكولات البحرية، وتجد مواسم عديدة لأنواع مختلفة للأسماك.

ولأسماك السردين موسم مخصص من كل عام تكون فيه طازجة، ولا تخلو موائد البورسعيدية من هذا النوع من السمك بكل أنواعه "المشوى، المقلى، والصينية".

ينتشر الصيادون على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط الذي يمتد إلى 6 كيلو بدايةً من الحدود الشرقية بالمجرى الملاحي لقناة السويس نهايةً بالحدود الغربية مع محافظة دمياط، لتخرج رحلات الصيد يومياً وتحصد أسماك السردين بداخل شباكها.

ويحرص بعض الأهالي على شراء أسماك السردين من الصيادين على البحر بعد خروج الأسماك من الشباك لتكون طازجة، ويستمتعون بطعمها بعد الشوي في الأفران المنتشرة بأحياء بورسعيد.

وانتشرت الأسماك والبحريات بكل أشكالها وألوانها، في المحلات الموجودة بسوق الأسماك الحضاري الجديد، في نطاق حي العرب بمحافظة بورسعيد، خاصة سمك السردين.

وزينت أسماك الباغه والسردين والقاروص، وكذلك الكابوريا، الجمبري، وغيرها من الأسماك والبحريات، فروشات البائعين الذين يبدأون في عرض الأسماك والبحريات، ظهر كل يوم بشكل جمالي على طاولات أمام كل محل، وبعرض جمالي لجذب الزبائن، وخاصة السمك البوري بكافة أحجامه، والسردين.

وتتنوع الأسماك في سوق بورسعيد الحضاري الذي يجذب آلاف الزوار يومياً من بورسعيد وخارجها من المحافظات الأخرى، حتى الأجانب يزورن سوق بورسعيد خلال جولاتهم الحرة بالمدينة.

ويتوافد الآلاف يومياً على سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد والذي يُقام على مساحة 20.700 ألف متر مربع حوالي 4.7 أفدنة، فيما يقع المبنى الإداري على مساحة مسطحة تبلغ 760 مترًا مربعًا تقريبًا، وبتكلفة بلغت 50 مليون جنيه.

يضُم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا، و104 محال "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، ومطعمين على مساحة 100 متر، فضلاً عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، بجانب تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية ، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وكذا أحدث نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.



أسماك



أسماك-المحافظة



الأسماك_2



البائعون-بالاسماك



البائعون-في-السوق



الجمبري-الطازج



الجمبري-في-بورسعيد



السردين



الشبار-البورسعيدي



باغه



بوري_1



بوري-بورسعيد



جمبري_1



سردين_2



سمك-بورسعيد



سوقةاسماك



شبارة-ابيض



قاروص_3