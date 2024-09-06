الرئيس الصينى يؤكد دعم بلاده للسودان فى حماية سيادته ووحدة وسلامة أراضيه

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أكد الرئيس الصينى "شى جين بينج"، أن بلاده تدعم السودان فى حماية سيادته الوطنية واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه، معربا عن أمله فى أن يتمكن السودان من استعادة السلام والاستقرار فى أقرب وقت ممكن.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الصيني، اليوم /الجمعة/، رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان عبدالفتاح البرهان، الموجود فى بكين لحضور قمة منتدى التعاون الصيني-الإفريقى (فوكاك) لعام 2024، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).



وقال "شي" إن الصين ستواصل التمسك بالعدالة من أجل السودان فى المحافل متعددة الأطراف، وستسعى جاهدة لتوفير بيئة خارجية سليمة للتسوية السياسية للقضية السودانية.



وأشار إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الـ65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معربا عن استعداد الصين للعمل مع السودان لتعزيز التنمية المطردة لشراكتهما الاستراتيجية، كما أعرب شى عن أمل الصين فى أن ينفذ الجانبان نتائج القمة بنشاط من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائي.



ومن جهته، قال البرهان إن الصين نفذت الكثير من مشروعات إنشاء البنية التحتية فى السودان، ما أسهم بشكل مهم فى التنمية الاقتصادية للسودان وتحسين مستوى معيشة الشعب.



وأشاد البرهان بخطط العمل الـ10 للشراكة التى اقترحها الرئيس شى خلال قمة فوكاك، معربا عن إيمانه بأن هذه الخطط ستساعد السودان بشكل كبير فى التخلص من معاناة الحرب وتحقيق السلام والتنمية.



وأعرب عن استعداد السودان لتنفيذ نتائج القمة بنشاط بالتعاون مع الصين، ومواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.