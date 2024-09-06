اليوم السابع
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الدفاع المدنى الفلسطينى: جيش الاحتلال دمر 25 كيلومتر من شوارع وأحياء جنين

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 10:24 ص
الدفاع المدنى الفلسطينى: جيش الاحتلال دمر 25 كيلومتر من شوارع وأحياء جنين الاحتلال الاسرائيلى
كتب محمد شعلان

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أعلنت هيئة الدفاع المدني الفلسطيني، منذ قليل، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر نحو 25 كيلومترا من شوارع وأحياء جنين خلال عمليته العسكرية التي استمرت 10 أيام، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

كما يُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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