"الداخلية" تنفى شائعة إخوانية بتضرر مواطن من ضابط شرطة

محمود عبد الراضى

نفى مصدر أمنى بالداخلية صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقطع فيديو يتضرر خلاله أحد الأشخاص من أحد ضباط الشرطة بقسم شرطة العامرية بالإسكندرية بزعم سعيه لاتخاذ إجراءات ضده دون وجه حق.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 31 اغسطس 2024 تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية بوقوع مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول: (4 أشخاص "محددين") ، طرف ثانى: (4 أشخاص من بينهم الشاكى "والذى سبق اتهامه فى 16 قضية أبرزها "قتل ، سلاح ، مخدرات ، ضرب ، بلطجة") مستخدماً سلاح نارى "فرد خرطوش"، لخلافات بين إثنين من الطرفين حول الإرتباط بإحدى الفتيات تبادلا خلالها التعدى على بعضهم البعض وممارسة أعمال البلطجة.

وتم ضبط طرفى المشاجرة فى حينه عدا إثنين من بينهما الشاكى، وعقب ذلك صدر قرار من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما ، وفى وقت لاحق تم ضبطهما وأرشد الشاكى المذكور عن السلاح المستخدم فى الواقعة "فرد خرطوش – خمس طلقات لذات العيار"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وأوضح المصدر أن الشاكى قام بنشر مقطع الفيديو المشار إليه قبل إلقاء القبض عليه فى محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن تنفيذ قرار النيابة العامة الصادر بشأنه، وأن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من نشر الأكاذيب وتزييف الحقائق وتبنى إدعاءات عناصر إجرامية لتضليل الرأى العام فى محاولة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها وهو ما يعيه الشعب المصرى.