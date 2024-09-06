التحقيق مع مالكة شركة و3 موظفين لإطلاقهم كلب على مواطن بمدينة نصر

كتب إبراهيم قاسم

تباشر النيابة العامة في مدينة نصر، تحقيقاتها مع مالكة شركة للدعاية والإعلان و3 موظفين بذات الشركة، لقيام أحد الموظفين بإطلاق "كلب مرخص" على شخص بينهم وبينه خلافات مما أدى الى إصابته.

وأمرت النيابة العامة بإيداع الكلب المتسبب في إصابة المجنى عليه فى إحدى مؤسسات رعاية الحيوان"، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وبيان أسبابها.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين مقيم فى التجمع الأول "مصاب بعقر كلب بالساق وكدمات متفرقة بالجسم، بتضرره من مالكة شركة للدعاية والإعلان كائنة بدائرة القسم و3 موظفين بذات الشركة، لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب وقيام أحدهم بإطلاق "كلب مرخص" عليه ما أسفر عن إصابته، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم لاعتراضه على تأخر مالكة الشركة فى تسليمه منتجات قام بشرائها وسدد قيمتها المالية.