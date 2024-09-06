البلاد تشهد مزيدا من تحسن الأحوال الجوية.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية تشير إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة مزيدا من التحسن فى الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد برياح شمالية غربية تعمل على تلطيف الأجواء.

ويشهد اليوم الجمعة ، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، مع وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مما يؤدى إلى تلطيف الأجواء ليلا.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 28.