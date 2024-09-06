اليوم السابع
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الاحتلال يقصف بالقذائف الفسفورية بلدة باتجاه سهل مرجعيون جنوب لبنان

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 04:08 م
الاحتلال يقصف بالقذائف الفسفورية بلدة باتجاه سهل مرجعيون جنوب لبنان جنوب لبنان ـ صورة أرشيفية
بيروت (أ ش أ)

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قصف الاحتلال الإسرائيلى بالقذائف الفوسفورية، المنطقة الواقعة بين تل نحاس والحمامص باتجاه سهل مرجعيون بجنوب لبنان، اليوم الجمعة، مما تسبب باندلاع النيران.

وعلى صعيد آخر .. ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن حزب الله استهدف مباني يستخدمها جنود الاحتلال في ‏مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة.

وأعلن حزب الله في بيان آخر، أنه استهدف ثكنة زبدين بالأسلحة ‏الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.

كما أعلن في بيان، أنه استهدف موقع رويسة القرن بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.







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جنوب لبنان

لبنان

حزب الله

القذائف الفسفورية




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