الإعلان عن أسماء الدفعة الثانية والتظلمات ضمن مسابقة 30 ألف معلم ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم،عن تلقى مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني ببني سويف،كشوف أسماء الدفعة الثانية من المقبولين ضمن مسابقة الـ 30 ألف معلم من المتقدمين بمختلف مدن ومراكز المحافظة، بجانب أسماء ممن تم قبول تظلماتهم من الدفعة الأولى

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة التعليم هاني عنتر لمناقشة الإجراءات اللازمة وسرعة التنفيذ والتسكين لهذه الأعداد ضمن الاستعدادت لبد العام الدراسي الجديد 2024/2025.

وجه المحافظ بنشر تلك الأسماء على الصفحات الرسمية مع اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ذلك، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة التي ستدعم المنظومة التعليمية، متمنيا التوفيق للمعلمين الجدد في أداء رسالتهم الجليلة.

ومن جهته طالب وكيل الوزارة هاني عنتر ، كافة المدرجة أسماؤهم بالكشوف التي تم الإعلان عنها،بالتوجه إلى الإدارة التعليمية الكائن بها نطاق محل سكنه، لتقديم صورة المؤهل وبطاقة الرقم القومي، وذلك بعد غد الأحد 8 سبتمبر للأهمية..







a62169e8-01e1-4636-abe5-3c217f9615b2



b2a4fd87-23d2-4e15-900d-153f5e6191d0



b29c3a42-c98d-4ef8-9bbf-aa271d15e9e0



c51d70a9-888b-4640-900a-8bb4441d8db8



c9090a5d-8836-4b53-a29f-9343d18768e9



f11221e9-95cc-4219-a64a-711b19d61997



f9322587-c26c-4c4e-87ac-549cf7d5514e



