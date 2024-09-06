اليوم السابع
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الجمعة، 06 سبتمبر 2024 12:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الإعلان عن أسماء الدفعة الثانية والتظلمات ضمن مسابقة 30 ألف معلم ببنى سويف

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 11:44 ص
الإعلان عن أسماء الدفعة الثانية والتظلمات ضمن مسابقة 30 ألف معلم ببنى سويف محافظ بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم،عن تلقى مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني ببني سويف،كشوف أسماء الدفعة الثانية من المقبولين ضمن مسابقة الـ 30 ألف معلم من المتقدمين بمختلف مدن ومراكز المحافظة، بجانب أسماء ممن تم قبول تظلماتهم من الدفعة الأولى

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة التعليم  هاني عنتر لمناقشة الإجراءات اللازمة وسرعة التنفيذ والتسكين لهذه الأعداد ضمن الاستعدادت لبد العام الدراسي الجديد 2024/2025.

وجه المحافظ بنشر تلك الأسماء على الصفحات الرسمية مع اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ذلك، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة التي ستدعم المنظومة التعليمية، متمنيا التوفيق للمعلمين الجدد في أداء رسالتهم الجليلة.

ومن جهته طالب وكيل الوزارة  هاني عنتر ، كافة المدرجة أسماؤهم بالكشوف التي تم الإعلان عنها،بالتوجه إلى الإدارة التعليمية الكائن بها نطاق محل سكنه، لتقديم صورة المؤهل وبطاقة الرقم القومي، وذلك بعد غد الأحد 8 سبتمبر للأهمية..0f320e53-c1ab-462c-af90-e33b9ae8f519

 

 

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30 الف معلم

اسماء 30 الف معلم ببنى سويف




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