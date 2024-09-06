الأمم المتحدة: التبرعات الخاصة غير المسبوقة تعزز دعم غزة المنكوبة

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قالت الأمم المتحدة الخميس إن التبرعات الخاصة تعزز دعم المنظمة إلى غزة المنكوبة، مشيرة إلى أن مشاهير والمجتمع المدني يساهمون بأعداد متزايدة حول العالم في تقديم دعم غير مسبوق لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الوكالة التي توفر شريان حياة لمليوني فلسطيني عالقين في غزة المدمرة بسبب الحرب.

وجاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أنه منذ أكتوبر الماضي، جمعت الوكالة نحو 150 مليون دولار أمريكي من أونروا إسبانيا، أونروا أمريكا، والمؤسسات، والمنظمات غير الحكومية والشركات والأفراد.

وقال كريم عامر مدير الشراكات في الأونروا، الذي تحدث إلى أخبار الأمم المتحدة قبيل اليوم الدولي للأعمال الخيرية، الذي يُحتفل به سنويًا في 5 سبتمبر، أن بعض المانحين زادوا من تبرعاتهم بشكل مضاعف أو ثلاثي.

وأكد عامر قائلا:"تبرعاتكم تهم، بغض النظر عن حجمها. دعمكم يحدث فرقا في حياة آلاف العائلات التي تعاني من الفقدان، التهجير، الإصابات، القلق والخوف المستمر".

وبالنسبة للوكالة التي تعاني من نقص التمويل، فإن تدفق الدعم هذا حاسم. فقد خسرت أونروا 450 مليون دولار عندما أوقفت 16 دولة مانحة التمويل بعد اتهام الحكومة الإسرائيلية في يناير بأن اثني عشر موظفًا كانوا متورطين في هجمات 7 أكتوبر.

وأطلقت الأمم المتحدة على الفور تحقيقا تم الانتهاء منه في أغسطس. وخلص التحقيق إلى أنه إذا ثبتت الأدلة أو تم تأكيدها، فقد يشير ذلك إلى تورط تسعة موظفين. قرر مفوض أونروا العام فيليب لازاريني إنهاء عقودهم لمصلحة الوكالة.واستأنف جميع المانحين، باستثناء الولايات المتحدة، التمويل منذ ذلك الحين.

وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، وتوفر الخدمات للاجئين الفلسطينيين في غزة، والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي لبنان والأردن وسوريا.

وحتى بدء الحرب في غزة، كانت أونروا توفر التعليم لأكثر من نصف مليون صبي وفتاة في المنطقة وخدمات الرعاية الصحية الأولية لأكثر من 2 مليون شخص.

ويجري استخدام معظم الأموال المتبرع بها بشكل خاص لتوفير الغذاء، والماء، والدواء والمأوى للعائلات الفلسطينية المحتاجة في قطاع غزة.

وأودت الحرب خلال الأشهر العشرة الماضية بحياة أكثر من 40 ألف شخص في غزة، من بينهم 213 من أعضاء فريق أونروا. وقد تسببت في مستويات كارثية من الجوع والدمار. تم تدمير أو تعطيل معظم البنية التحتية الصحية والمائية والمأوى.

وتقوم الأونروا حاليا بتنسيق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال مع صندوق الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية حيث تم تشخيص المرض لدى طفل يبلغ من العمر عشرة أشهر في غزة بعد أن تم القضاء عليه هناك منذ 25 عامًا.

وقال عامر: "الدعم العام والتضامن يمنح زملائنا في غزة القوة للاستمرار في العمل وتقديم المساعدة". وأضاف أن الأموال تتدفق من المتبرعين الجدد في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والإمارات، وكندا، وألمانيا، والفلبين، والهند، وأجزاء من أفريقيا وأماكن أخرى.

ووفقا له فإن هناك مدارس، ومجموعات الطلاب، والشركات الاستشارية، وصناديق الموظفين والمطاعم متحمسة للمساهمة.ويحرص العديد من الأفراد في الدول الإسكندنافية، وأجزاء أخرى من أوروبا وفي أمريكا الشمالية على إنشاء لجان "أصدقاء الأونروا" التي تركز على المناصرة وجمع التبرعات للوكالة.

كما يطرح الفنانون الموسيقيون أغانٍ تدعم فلسطين ويكرسون جميع عائدات البث لصالح الأونروا. وأصدرت المغنية المكسيكية ماريانينا أغنية "من فلسطين إلى المكسيك" في أبريل. قدمت عازفة الكمان الكندية جيسيكا موس أولى أغانيها "من أجل الأونروا" في حفل موسيقي في برلين في فبراير.

كما يتبرع مغني الراب الأمريكي الحائز على أربع جوائز جرامي ماكلمور بكل عائدات بث أغنيته الشهيرة "هند هول" للأونروا، والتي انتشرت بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إصدارها في مايو.

وقال جيسون تيري، مدير البرامج الاستراتيجية في أونروا أمريكا، لأخبار الأمم المتحدة الأسبوع الماضي: "تلقينا أول دفعة من العائدات بقيمة 47 ألف دولار، كما تلقينا تبرعا شخصيا من ماكلمور في وقت سابق من هذا العام بقيمة 100 ألف دولار".

كما أشار موقع الأمم المتحدة إلى أن المسلمين في جميع أنحاء العالم كانوا يتمتعون بالسخاء، وذهبوا إلى أبعد الحدود للمساعدة. في عام 2023، تبرع المانحون بـ 4.7 مليون دولار لبرنامج الزكاة التابع للأونروا، والذي يتبرع الناس فيه بجزء من ثروتهم لتوفير النقود أو سلال الطعام لأشد اللاجئين الفلسطينيين ضعفا، وفقا لمنظمات إسلامية.

وتأتي العديد من التبرعات الخاصة المرسلة إلى الوكالة من المنظمات غير الحكومية الوطنية أو المحلية. قدمت منظمة هاسيني الدولية، التي تتخذ من ألمانيا مقرا لها، أكثر من 5 ملايين دولار منذ بدء الحرب في أكتوبر، بما في ذلك 2.7 مليون دولار في أواخر يوليو، لتوفير الغذاء والماء والدواء للأطفال، والأموال لعائلاتهم.كما أنه عبر مؤسسة رحمة للعالمين تبرع سكان سنغافورة بـ 6.2 مليون دولار.

من خلال مناشدتها الطارئة من أبريل إلى ديسمبر، تسعى أونروا لجمع 1.21 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا لـ 1.7 مليون من أكثر اللاجئين ضعفًا وغير اللاجئين في غزة بالإضافة إلى أكثر من 200 ألف فرد في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وقال مفوض أونروا العام فيليب لازارينى: "يأتي ذلك في وقت حرج بينما تواجه الأونروا هجمات غير مسبوقة ومحاولات منهجية لتفكيكها". وأضاف "لا يوجد بديل لأونروا."