"الأقصر واجهة السياحة العالمية".. ندوة تثقيفية بمكتبة مصر العامة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقدت مكتبة مصر العامة بمدينة الأقصر، فعاليات ندوة تثقيفية تحت عنوان "الأقصر واجهة السياحة العالمية"، والتي ناقشت أهم التحديات التي تواجهه الموسم السياحي الجديد، حاضر خلالها محمد عثمان الخبير السياحى ورئيس لجنة السياحة الثقافية، ومصطفى الرفاعي نقيب المرشدين السياحيين بالأقصر، ومحمود الطيب الباحث والأثرى والمرشد السياحى.

وخلال الندوة رحب محمد حسانى مدير المكتبة، ورئيس الإدارة المركزية للتنمية السياحية والأثرية بالأقصر، بكافة الحضور للتأكيد على أهمية دور المؤسسات المعنية بتوفير كافة السبل، وإزالة أي عقبات تعيق موسم سياحى جديد فى الأقصر وضرورة تظافر الجهود من أجل تحقيق موسم سياحى متميز.

ومن جانبه طرح محمد عثمان الخبير السياحي، أهم الخطوات المتبعة لاستقبال الموسم السياحي الجديد بالأقصر، وما هي السلبيات والإيجابيات مشيرا إلي عمل أوبرا مصغرة في معبد الأقصر خلال الموسم القادم، وقال مصطفي الرفاعي أنه تم وضع الإستعدادات لإستقبال موسم السياحة خلال الفترة القادمة، وتجنب الأخطاء التي حدثت من قبل لتحقيق زيادة في الحركة السياحية داخل المحافظة.

وفى نهاية الندوة تم مناقشة بعض التوصيات لعرضها على جهات الاختصاص للعمل على حلها قبل بدء الموسم السياحي الجديد، حيث حضر فعاليات الندوة كل من اللواء أحمد أبوزيد مساعد وزير الداخلية الأسبق، وحسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، وسيد مرعى نائب رئيس قطاع بنك مصر لجنوب الصعيد، وقيادات المرأة والشباب والقيادات التنفيذية والأدبية والشعبية والمجتمع المدنى والمرشدين السياحيين والمهتمين بالتراث والسياحة والآثار بالأقصر.



قيادات ندوة حول الأقصر والسياحة



حضور فعاليات الندوة فى مكتبة مصر العامة بالكرنك



ندوة تثقيفية بعنوان الأقصر واجهة السياحة العالمية آمال وطموحات



حضور ندوة تثقيفية حول الأقصر واجهة السياحة العالمية آمال وطموحات