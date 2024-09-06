الأقصر تناقش ملفات التصالح وتقنين أملاك الدولة وتوجيهات بحل مشكلات المواطنين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اجتماعاً لمناقشة ملفات التصالح بمخالفات البناء وتقنين أملاك الدولة، وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بملفات التصالح والتقنين، وفي إطار المتابعة الدورية لهذه الملفات والوقوف على النتائج النهائية لتلك المنظومات.

وخلال اللقاء تم استعراض ملف التصالح ومناقشة تقارير شهادة البيانات، كما تم عرض التصالح فى ظل قانون 17 لسنة 2019، والقانون رقم 187 لسنة 2023، كما تم استعراض مقارنة تقارير شهادة البيانات وملفات التصالح كإجمالى للمحافظة، وتم استعراض التقارير وإجمالى الطلبات المقدمة وانجاز المراكز والمدن، وما تم إنجازه من المتغيرات بالديوان العام والمراكز والإدارات الهندسية وإدارات الأملاك.

وشدد محافظ الأقصر على أهمية الجدية فى العمل وسرعة الانتهاء من العقود وتسليم الشهادات للمواطنين، مؤكداً على أهمية التواصل مع المواطنين وحل جميع مشكلاتهم بشكل فورى، مع عمل تقرير من كل مركز ومدينة بمدى التزامهم بالتكليفات والخطط الموضوعة والبرامج الزمنية، حيث تم الاجتماع بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، ورؤساء المدن ومسئولى ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية والمراكز التكنولوجية .



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