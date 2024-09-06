اليوم السابع
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افتتاح 3 مساجد بمركزى ناصر وسمسطا اليوم فى بنى سويف

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 02:00 ص
افتتاح 3 مساجد بمركزى ناصر وسمسطا اليوم فى بنى سويف مسجد - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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تشهد محافظة بنى سويف، اليوم الجمعة، افتتاح 3 مساجد بعد إحلالها وتجديدها بمركزى ناصر وسمسطا.

وتفتتح مديرية الأوقاف بمحافظة بنى سويف، اليوم الجمعة، مساجد الرحمن بقرية الرياض التابعة لمركز ناصر، ومسجد عويس حسن بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر، ومسجد الرحمن بعزبة نور الدين بقرية الشنطور التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف.

وتفتتح وزارة الأوقاف الجمعة 6 سبتمبر 21 مسجدًا، فى إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، منها 20 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024 حتى تاريخه 156 مسجدًا، منها 128 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و28 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014 حتى تاريخه 12237 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 19 مليارًا و162 مليون جنيه.







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