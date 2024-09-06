افتتاح مسجدين بحضور وكيل أوقاف كفر الشيخ وإمام مسجد السيدة نفيسة.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت قريتا برمبال بمطوبس والجدية 62 بالحامول، بمحافظة كفر الشيخ، افتتاح مسجدين، استهلالا لشهر ربيع الأول وذلك امتداداً لسلسلة من الافتتاحات التي تواكب الجمهورية الجديدة، والتي تأتي تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف".

جاء ذلك بتوجيهات الدكتور أسامه السيد الأزهري، وزير الأوقاف، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، وإشراف الشيخ عطا بسيونى وكيل الوزارة والدكتور عبدالقادر سليم مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول مدير إدارة الإدارات، وحضور الدكتور علي الجمال، إمام مسجد السيدة نفيسة، ومحمد الصمودي، عضو مجلس النواب، وعلى العجواني، عضو مجلس النواب.

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه جرى افتتاح مسجد عز الدين، بقرية برمبال بإدارة مطوبس بحري، ومسجد قرية 62 الجدية بإدارة الحامول غرب، بحضور التنفيذيين والأمنيين وعلماء وزارة الأوقاف والأزهر الشريف وحضور كثيف من المصلين من رواد المسجدين تغمرهم السعادة والفرحة بما يشهدونه على أرض كفر الشيخ من بناء وإعمار المساجد بكامل الجودة والإتقان، داعين الله تعالى أن تظل مصر قبلة المساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبا.

وأضاف بسيوني، أنه أدى خطبة الجمعة الدكتور علي الجكمال، إمام مسجد السيدة نفيسة، ابن قرية البرمبال، وكانت بعنوان (وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا)، مؤكداً على التزام جميع المساجد بموضوع الخطبة الموحدة وبالوقت المحدد على مستوى المحافظة ولم يحدث أي تجاوزات ولله الحمد، سائلاً الله تعالى أن يديم علينا نعمة افتتاح المساجد وتعميرها وتشيدها والحفاظ عليها، كما نسأله سبحانه أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.

وأكد الدكتور علي الجمال، إمام مسجد السيدة نفيسة، أنه يشكر وزارة الأوقاف على تشييد هذا المسجد، ويوجه الشكر لأبناء قريته برمبال، ولكل من ساهم في بناء المسجد ولو بكلمة، سائلاً الله أن يحفظ مصر قيادة وشعبا وجيشاً.



الحرص على المشاركة في افتتاح المسجد



الدكتور علي الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة يؤدي الخطبة



تواجد كبير من أهتالي قرية البرمبال



جانب من الحضور بالمسجد



جانب من الحضور