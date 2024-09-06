استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين فى قصف إسرائيلى جنوبى قطاع غزة

غزة (أ ش أ)

استشهد، اليوم، ستة فلسطينيين، على الأقل، وأصيب آخرون فى قصف إسرائيلى على مدينة رفح، جنوبى قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنه تم انتشال جثامين ستة مواطنين، على الأقل، من مدينة رفح عقب استهداف صاروخي إسرائيلي، نقلوا جميعا إلى مستشفى "ناصر" في مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

وأفاد مسعفون في الهلال الأحمر الفلسطيني بنقل إصابات جراء استهداف إسرائيلي في شارع شبير وسط خان يونس.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة، في حصيلة غير نهائية، لأكثر من 40 ألفا، والإصابات لقرابة 95 ألفا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.