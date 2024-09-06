إيرباص العالمية: معرض مصر الدولى سلط الضوء على فرص النمو فى مجال الطيران

كتبت رحاب نبيل

عبر عصمان مستان، رئيس المبيعات التجارية ونائب رئيس شركة أيرباص في الشرق الأوسط، عن سعادته بالمشاركة في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء الذي أقيم هذا الأسبوع بمطار العلمين الدولي تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيداً بتنظيم مصر للمعرض في نسخته الأولي ومشاركة عدد كبير من الشركات الرائدة في مجال صناعة الطيران.

واضاف عصمان في تصريحات صحفية، إن معرض مصر الدولي للطيران والفضاء سلط الضوء على فرص النمو الاستثنائية في مجال الطيران، وكلنا ثقة بقدرات طائرات إيرباص من عائلتي A320neo وA350 على تلبية متطلبات مصر والمنطقة الأوسع، حيث تتمتع بمكانة رائدة في القطاع وتسهم في المساعدة على تأمين وصولٍ أفضل وتعزيز استدامة أسطول مصر المتنامي من الطائرات".

ووقعت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية خلال فاعليات المعرض مذكرة تفاهم مع أيرباص، الشركة الأوروبية الرائدة عالميًا في تصنيع الطائرات، وهذه الشراكة ستؤدي إلى تعزيز مكانة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية كشركة رائدة في خدمات صيانة وإصلاح الطائرات.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستصبح مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية أول مركز صيانة معتمد لصيانة وإصلاح الطائرات من طراز أيرباص في أفريقيا، مضيفاً أن هذا الاعتماد يعكس القدرات الفنية الاستثنائية للشركة والتكنولوجيا الحديثة التي تتمتع بها والتزامها بتقديم أعلى معايير الجودة والسلامة في صيانة الطائرات.