إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى أمام مركز العدوة شمال المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى أمام مركز العدوة.



انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى،وأفادت التحريات الاولية أن سبب الحادث السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.



وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بينهم طفلين بكسور وجروح واشتباه بكسر بالعمود الفقري.

تحرر محضر بالواقعة وأحالته للنيابة العامة لتباشر التحقيق.