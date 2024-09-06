إصابة شخص برش خرطوش في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بطما بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على مشاجرة نشبت بين طرفين بقرية تابعة لمركز طما، أسفرت عن إصابة أحد الأشخاص بطلق خرطوش، تم نقل المصاب للمستشفى، والحالة العامة مستقرة

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز شرطة طما ووجود مصاب، تم نقله إلى المستشفى.

وعلى الفور، انتقلت قوة من وحدة مباحث مركز شرطة طما إلى مكان الحادث بقيادة ، حيث تبين من الفحص والتحريات أن المشاجرة كانت بين طرف الأول" شحاته م. ح. ح، 63 سنة ، بالمعاش، مصاب برش خرطوش في الساقين وأسفل البطن، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، ومحمود ا. م. ع، 33 سنة ، عامل، والسيد ع. م. ع، 30 سنة ، حاصل على دبلوم تجارة.

وبين طرف ثان السيد ا. ا. ا، 20 سنة ، عامل، ومحمود م. م. ع، 32 سنة ، مزارع، حيث تبين أن الطرفين تبادلا الاتهامات بالتعدي على بعضهما البعض بالسب والضرب، وأن الثاني من الطرف الثاني كان بحوزته سلاح ناري "خرطوش"، قام بإطلاق عيار ناري منه، مما أسفر عن إصابة الأول من الطرف الأول.

أرجعت التحريات سبب المشاجرة إلى خلافات الجيرة ولهو الأطفال. تم ضبط جميع أطراف المشاجرة، بالإضافة إلى السلاح المستخدم في الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.