إزالة 14 حالة تعد على مساحة 3720 م2 خلال حملات بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

واصلت الوحدات المحلية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان، جهودها لإستكمال أعمال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية، وأيضاً الإزالة للحالات المتقاعسة من الذين لم يقوموا بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقني، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 23.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، بقيادة إبراهيم سليمان، الإزالة الفورية لبناء حديث على مساحة 1000 م2 بالترعة الرمادية بقرية البياض على طريق إدفو / إسنا، والذى تم رصده أثناء المرور على الوحدة المحلية لقرية البصيلية قبلى، وتم على الفور الإزالة للمبنى بالكامل وهو عبارة عن مبنى مقام بالطوب الأبيض، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى.

وفى السياق، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى، 14 حالة تعد بمساحة 3720 م2 منها 9 حالات صادر لها قرارات سابقة للإزالة، فضلاً عن 5 حالات تم الإزالة الفورية لها ضمن جهود حملة الإزالة المكبرة التى تم تنفيذها بنطاق حى الصداقة الجديدة وسط مشاركة للقيادات الأمنية بمديرية أمن أسوان بإشراف اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن، وبواسطة نائب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح، ومحمد عبد القادر رئيس الحى، وكذا العاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات لنقل مخلفات الإزالة أولاً بأول.



إزالة التعديات



تعديات



جانب من حملات الإزالة



إزالات (1)