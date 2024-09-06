إحالة المتغيبين بوحدة الهدايا الصحية في أسيوط للتحقيق.. اعرف التفاصيل

أسيوط - هيثم البدرى

أجرى الدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط، جولة صباحية مفاجئة اليوم الجمعة على وحدات الرعاية الأولية في مركز أسيوط، للاطمئنان على سير العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، والتحقق من تواجد القوى البشرية.

وشملت الجولة تفقد وحدات إسكندرية التحرير والبورة، والهدايا، وعلوان، التابعين للإدارة الصحية مركز أسيوط، حيث تفقد الدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية يرافقة دكتورة شيرين عبد الواحد مسئول الرقابة الداخلية بالمديرية ودكتورة عفاف نجاح عضو المكتب الفني ،ووليد محمود حسين مفتش مالي واداري بالمديرية غرف الاستقبال والصيدليات، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات.

وأثناء الجولة، وجه وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بإحالة طاقم مقدمي الخدمة بالوحدة الصحية بالهدايا إلى التحقيق لعدم تواجدة بمقر عمله، كما وجه الدكتور أحمد سيد موسي بأهمية التأكد من رضا المرضى والمواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة، مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية وحسن المعاملة للمترددين على الوحدات الصحية.

