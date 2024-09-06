إجراءات الحصول على خدمة استخراج تصريح بالحفر لتوصيل المرافق

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب استخراج تصريح بالحفر لتوصيل المرافق لمباني قائمة، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:
أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة
1- تقديم الطلب من خلال مالك الأرض أو وكيل أعمال (توكيل رسمي موثق).
2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.
ثانيًا: الأوراق والمستندات المطلوبة
1- صورة بطاقة الرقم القومي.
2- صورة رخصة المباني أو كشف مشتملات.
3- رسم كروكي من المرفق (كهرباء - مياه - غاز).
ثالثًا: الخطوات والإجراءات
1- ملء النموذج الخاص بالخدمة.
2- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.
3- سداد رسوم المعاينة.
4- بعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة من رئيس الحي برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بتسديد الرسوم المقررة للخدمة.
5- تسديد الرسوم وتلقي الخدمة.
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