إجراءات الحصول على خدمة استخراج تصريح بالحفر لتوصيل المرافق

كتبت – مرام محمد

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب استخراج تصريح بالحفر لتوصيل المرافق لمباني قائمة، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

1- تقديم الطلب من خلال مالك الأرض أو وكيل أعمال (توكيل رسمي موثق).

2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيًا: الأوراق والمستندات المطلوبة

1- صورة بطاقة الرقم القومي.

2- صورة رخصة المباني أو كشف مشتملات.

3- رسم كروكي من المرفق (كهرباء - مياه - غاز).

ثالثًا: الخطوات والإجراءات

1- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

2- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

3- سداد رسوم المعاينة.

4- بعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة من رئيس الحي برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بتسديد الرسوم المقررة للخدمة.

5- تسديد الرسوم وتلقي الخدمة.