أوقاف الإسكندرية تطلق قافلة دعوية لمساجد العامرية

الإسكندرية أسماء على بدر

انطلقت القافلة الدعوية الداخلية من مسجد علي الدين بإدارة أوقاف العامرية أول بأوقاف الإسكندرية بمشاركة أئمة إدارة العامرية أول والعامرية ثان بحضور الشيخ وسام على كاسب مدير المتابعة ومسئول الدعوة الالكترونية والشيخ عبد الرازق عبد الله مدير إدارة العامرية أول والشيخ أحمد عاشور مدير إدارة العامرية ثان. حيث انعقدت مقرأة الأئمة، ثم مجلس الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال بيان اليوم انه انطلق الأئمة لأداء خطبة الجمعة تحت عنوان(وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا) وأكد وكيل الوزارة إن الهدف المراد توصيله إلى جمهور المسجد من خلال هذه الخطبة يهدف إلى توجيه وعي جمهور المسجد إلى البعد التام والاجتناب التام للطلاق وكل ما يؤدي إليه من أسباب، وذلك من خلال التأكيد على مكانة الزواج وقيمته السامقة العالية، وبيان فائدة وصف عقد الزواج بالميثاق الغليظ، مع ضرب نماذج من صور بديعة للحياة الزوجية الكريمة التي أعلت من قدر ذلك الميثاق الغليظ، وتقديس التراث المصري الأصيل للزواج ومسئولية الزوجين والأهل عن استقراره.

وأشار إلى أن من دلائل حكمة الميثاق الغليظ رعاية الود، والتجمل بالإنصاف، مع ضرورة التحذير من خراب البيوت الذي هو مقصد الشيطان الأعظم.

وشدد وكيل الوزارة، على الأئمة الالتزام بتعليمات الوزارة بشأن خطبة الجمعة وقتا وموضوعا وتوجه للمرور على عدد من المساجد للوقوف على جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن.